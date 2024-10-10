ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 3 суда

Судья, который хочет быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия:

1) в Киево-Святошинский районный суд Киевской области – 2 судей;

2) в Красноградский районный суд Харьковской области – 3 судей;

3) в Чугуевский городской суд Харьковской области – 3 судей.

Рассмотрение вопроса будет происходить 13 ноября 2024 в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который намеревался отправиться в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить свои документы.

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