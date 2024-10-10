Рада устранила несогласованность в законе относительно запрета пальмового масла в детском питании

Документ регулирует вопросы безопасности и качества пищевых продуктов и учитывает лучшую мировую практику по ограничению содержания трансжиров.

Как известно, Верховная Рада запретила использование пальмового масла в продуктах питания.

10 октября парламент устранил несогласованность в проекте Закона №5148.

Принятый Закон регулирует вопросы безопасности и качества пищевых продуктов и учитывает лучшую мировую практику по ограничению содержания трансжиров.

Документ предусматривает:

- запрещение использования пальмового масла в традиционных молочных продуктах;

- запрет использования гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах (кондитерские изделия: шоколад, мороженое и т.п.);

- обязательства операторов рынка при поставке пищевых продуктов другим производителям предоставлять информацию о количестве трансжирных кислот в таких продуктах;

- четкая и понятная маркировка пищевой продукции, содержащая пальмовое масло.

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