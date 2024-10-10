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Рада усунула неузгодженості у законі щодо заборони пальмової олії у дитячому харчуванні

18:37, 10 жовтня 2024
Документ врегульовує питання, що стосується безпечності та якості харчових продуктів та враховує найкращу світову практику щодо обмеження вмісту трансжирів.
Рада усунула неузгодженості у законі щодо заборони пальмової олії у дитячому харчуванні
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Як відомо, Верховна Рада заборонила використання пальмової олії у продуктах харчування.

10 жовтня парламент усунув неузгодженості у проекті Закону № 5148.

Прийнятий Закон врегульовує питання, що стосується безпечності та якості харчових продуктів та враховує найкращу світову практику щодо обмеження вмісту трансжирів.  

Документ передбачає:

- заборону використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах;

- заборону використання гідрогенізованої пальмової олії у харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво тощо);

- зобов’язання операторів ринку при постачанні харчових продуктів іншим виробникам надавати інформацію про кількість трансжирних кислот у таких продуктах;

- чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.

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Верховна Рада України

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