Практика судів
  1. В Україні

Правоохоронці надали поради родинам військовослужбовців, як уникнути шахрайства

07:54, 11 жовтня 2024
Правоохоронці застерігають про активність шахраїв.
Правоохоронці надали поради родинам військовослужбовців, як уникнути шахрайства
Джерело фото: zhitomir.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці попереджають родини українських військовослужбовців про активність шахраїв, які використовують різноманітні схеми для виманювання коштів. Щоб убезпечити себе від зловмисників, варто дотримуватись кількох важливих рекомендацій.

По-перше, не довіряйте незнайомцям, які за гроші пропонують допомогу в питаннях, пов’язаних із військовополоненими. Достовірну інформацію про стан зниклих родичів можна отримати, звернувшись до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за телефоном «гарячої лінії» 1698.

По-друге, при розміщенні інформації про зниклих або загиблих родичів в інтернеті слід уникати оприлюднення конфіденційних даних, які можуть бути використані шахраями.

Наостанок, якщо вам вимагають гроші нібито як повернення боргів ваших зниклих або загиблих близьких, терміново повідомте про такі випадки до Національної поліції за номером 102. Ці прості заходи можуть допомогти уникнути шахрайських схем та зберегти ваші кошти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція шахрай військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада внесла зміни до закону про адвокатуру щодо набрання чинності рішеннями органів адвокатського самоврядування і оскарження рішень КДКА

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про адвокатуру у рамках великого масиву змін у зв’язку з прийняттям закону про адмінпроцедуру.

Комітет з нацбезпеки пропонує заборонити працювати у СБУ і ЗСУ включно з Головнокомандувачем особам, які мають іноземне громадянство, або родичів з паспортом рф чи родичів без жодного паспорту

Члени комітету Верховної Ради з нацбезпеки внесли законопроект, яким пропонується заборонити працювати в СБУ, на керівних посадах у ЗСУ, прикордонної служби, Нацгвардії людям, якщо у них є близькі родичі з паспортом рф або якщо їх родичі є особами без громадянства, а також особам з подвійним громадянством.

Присяжні звинуватили суддю в ухвалені рішення всупереч голосам присяжних та внесенні до Реєстру рішення, яке суд не ухвалював

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, в якій доведеться розбиратися Вищій раді правосуддя.

Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 10 жовтня

13 кандидатів не набрали прохідний бал, а 10 претендентів взагалі не з’явилися.

Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

В свою чергу, член комітету з податкової політики Ніна Южаніна перелічила основні зміни закону про підвищення податків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики