Правоохоронці надали поради родинам військовослужбовців, як уникнути шахрайства

Правоохоронці застерігають про активність шахраїв.

Джерело фото: zhitomir.info

Правоохоронці попереджають родини українських військовослужбовців про активність шахраїв, які використовують різноманітні схеми для виманювання коштів. Щоб убезпечити себе від зловмисників, варто дотримуватись кількох важливих рекомендацій.

По-перше, не довіряйте незнайомцям, які за гроші пропонують допомогу в питаннях, пов’язаних із військовополоненими. Достовірну інформацію про стан зниклих родичів можна отримати, звернувшись до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за телефоном «гарячої лінії» 1698.

По-друге, при розміщенні інформації про зниклих або загиблих родичів в інтернеті слід уникати оприлюднення конфіденційних даних, які можуть бути використані шахраями.

Наостанок, якщо вам вимагають гроші нібито як повернення боргів ваших зниклих або загиблих близьких, терміново повідомте про такі випадки до Національної поліції за номером 102. Ці прості заходи можуть допомогти уникнути шахрайських схем та зберегти ваші кошти.

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