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Правоохранители дали советы семьям военнослужащих, как избежать мошенничества

07:54, 11 октября 2024
Правоохранители предостерегают об активности мошенников.
Правоохранители дали советы семьям военнослужащих, как избежать мошенничества
Источник фото: zhitomir.info
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Правоохранители предупреждают семьи украинских военнослужащих об активности мошенников, которые используют различные схемы для выманивания средств. Чтобы обезопасить себя от злоумышленников, следует придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Во-первых, не доверяйте незнакомцам, которые за деньги предлагают помощь в вопросах, связанных с военнопленными. Достоверную информацию о состоянии пропавших родственников можно получить, обратившись в Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по телефону «горячей линии» 1698.

Во-вторых, при размещении информации о пропавших или погибших родственниках в интернете следует избегать обнародования конфиденциальных данных, которые могут быть использованы мошенниками.

Напоследок, если вам требуют деньги якобы как возврат долгов ваших пропавших или погибших близких, срочно сообщите о таких случаях в Национальную полицию по номеру 102. Эти простые меры могут помочь избежать мошеннических схем и сохранить ваши средства.

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