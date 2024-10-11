Правоохранители дали советы семьям военнослужащих, как избежать мошенничества

Правоохранители предостерегают об активности мошенников.

Источник фото: zhitomir.info

Правоохранители предупреждают семьи украинских военнослужащих об активности мошенников, которые используют различные схемы для выманивания средств. Чтобы обезопасить себя от злоумышленников, следует придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Во-первых, не доверяйте незнакомцам, которые за деньги предлагают помощь в вопросах, связанных с военнопленными. Достоверную информацию о состоянии пропавших родственников можно получить, обратившись в Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по телефону «горячей линии» 1698.

Во-вторых, при размещении информации о пропавших или погибших родственниках в интернете следует избегать обнародования конфиденциальных данных, которые могут быть использованы мошенниками.

Напоследок, если вам требуют деньги якобы как возврат долгов ваших пропавших или погибших близких, срочно сообщите о таких случаях в Национальную полицию по номеру 102. Эти простые меры могут помочь избежать мошеннических схем и сохранить ваши средства.

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