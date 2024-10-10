Практика судів
  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 3 судів

18:57, 10 жовтня 2024
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 3 судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

1) до Києво-Святошинського районного суду Київської області – 2 суддів;

2) до Красноградського районного суду Харківської області – 3 суддів;

3) до Чугуївського міського суду Харківської області – 3 суддів. 

Розгляд питання відбуватиметься 13 листопада 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).      

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 10 жовтня

13 кандидатів не набрали прохідний бал, а 10 претендентів взагалі не з’явилися.

Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

В свою чергу, член комітету з податкової політики Ніна Южаніна перелічила основні зміни закону про підвищення податків.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Вища рада правосуддя змінила підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду, але без дискусій не обійшлося

Збори суддів виступили проти зміни територіальної підсудності справ суду та не погодилися з головою Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області