ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 3 судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
1) до Києво-Святошинського районного суду Київської області – 2 суддів;
2) до Красноградського районного суду Харківської області – 3 суддів;
3) до Чугуївського міського суду Харківської області – 3 суддів.
Розгляд питання відбуватиметься 13 листопада 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.
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