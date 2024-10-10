Суддя Верховного Суду Ігор Дашутін звернувся до НАЗК стосовно повної перевірки його декларації

Суддя ВС Ігор Дашутін звернувся до НАЗК із заявою про ініціювання проведення повної перевірки декларації.

8 жовтня 2024 року на ютуб-каналі «Bihus.info» вийшов сюжет, який стосується декларації судді Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Ігоря Дашутіна.

Верховний Суд 10 жовтня повідомив, що Ігор Дашутін вважає, що інформація, наведена в сюжеті, є недостовірною, а сформульовані натяки про його недоброчесність не мають жодних підстав.

«Враховуючи значний суспільний резонанс, викликаний вказаним, інформуємо про те, що суддя ВС у КАС Ігор Дашутін звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції із заявою про ініціювання проведення повної перевірки декларації відповідно до ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції».

Також закликаємо НАЗК здійснити відповідну перевірку якнайшвидше.

Інформація про результати розгляду зазначеної заяви буде розміщена на інформаційних ресурсах Верховного Суду» - зазначили у ВС.

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