У Маленького принца на Пейзажній алеї з’явився протез, фото

Тепер у скульптури є нова особливість – протез правої руки, яку до цього відламали вандали.

Джерело фото: Костянтин Скритуцький

Відреставровану скульптуру Маленького принца повернули на Пейзажну алею. Про це повідомив автор скульптури Костянтин Скритуцький.

Скульптуру забрали на реставрацію у березні 2024-го, до цього вона стояла зі зламаною правою рукою.

Тепер замість відірваної руки Маленький принц має протез. Фігуру відновили в рамках культурно-соціального проєкту «Тримай мою руку».

«Поява скульптури Маленького Принца з протезованою рукою у публічному просторі в центрі Києва — це наші мистецькі слова про розуміння, про руйнування бар’єрів між “нами” і тими, кого суспільство часом несправедливо маркує як “інших”», — йдеться у дописі.

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