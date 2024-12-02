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У Києві чоловік підпалив двері квартири свого знайомого — йому загрожує до 10 років ув’язнення

23:30, 2 грудня 2024
37-річний чоловік облив двері займистою рідиною і підпалив їх.
У Києві чоловік підпалив двері квартири свого знайомого — йому загрожує до 10 років ув’язнення
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У Києві затримали чоловіка за підпал дверей квартири. Про це повідомляє поліція столиці.

Зокрема, фігурант через особисту неприязнь вирішив помститися своєму знайомому, підпаливши вхідні двері до його житла. За вчинене чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення.

Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про підпал дверей у багатоповерховому будинку. 49-річний потерпілий вказав, що невідомий пошкодив вхідні двері його власної квартири. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група районного управління для з’ясування обставин інциденту.

Поліцейські встановили, що до правопорушення причетний 37-річний місцевий мешканець, знайомий потерпілого – він облив двері займистою рідиною і підпалив їх.

Порушника правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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Київ підпал

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