В Киеве мужчина поджег дверь квартиры своего знакомого — ему грозит до 10 лет заключения

37-летний мужчина облил дверь горючей жидкостью и поджег ее.

В Киеве задержан мужчина за поджог дверей квартиры. Об этом сообщает полиция столицы.

В частности, фигурант из-за личной неприязни решил отомстить своему знакомому, поджег входную дверь в его жилище. За совершенное мужчине грозит до десяти лет заключения.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о поджоге двери в многоэтажном доме 49-летний пострадавший указал, что неизвестный повредил входную дверь его собственной квартиры. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа районного управления для выяснения обстоятельств инцидента.

Полицейские установили, что к правонарушению причастен 37-летний местный житель, знакомый потерпевшему – он облил дверь горючей жидкостью и поджег их.

Нарушителя правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение имущества путем поджога. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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