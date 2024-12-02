В одной из гимназий Германии ввели штрафы для учеников за опоздания

После введения штрафов количество опозданий в гимназии Дюрера значительно сократилось.

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Ученики гимназии Дюрера в немецком Нюрнберге должны заплатить штраф в размере пяти евро, если опоздают на урок или прогуляют его без уважительной причины. Об этом заявил директор школы Райнер Гайсдерфер, пишет Bild.

«Штраф в пять евро их [детей] очень раздражает. Но штраф — это крайняя мера. Перед ним школьники беседуют с родителями, учителями и школьными психологами», — пояснил Гайсдерфер.

Директор отмечает, что штрафы налагаются на учеников старших классов — и то только в отдельных случаях. По его словам, система штрафов помогает распознать проблему с посещаемостью еще на ранней стадии, когда её можно решить.

Местный школьный совет в Нюрнберге был вынужден признать, что после введения штрафов количество опозданий в гимназии Дюрера значительно сократилось. При этом сами ученики говорят, что они не стали хуже относиться к преподавателям.

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