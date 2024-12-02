WhatsApp прекратит поддерживать старые iPhone – кто потеряет доступ к мессенджеру в 2025 году

Пользователям iPhone 5s, 6 и 6 Plus придется прощаться с WhatsApp в мае 2025 года.

Фото: Digital Trends

Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении поддержки части старых iPhone. С 5 мая 2025 года приложение будет работать только на смартфонах с операционной системой iOS 15.1 и новее, сообщает PhoneArena.

Это означает, что владельцы iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus больше не смогут пользоваться мессенджером, ведь эти модели не поддерживают современные версии iOS. Разработчики рекомендуют владельцам устаревших устройств создать резервную копию данных WhatsApp и перенести ее на новый смартфон.

Для тех, кто хочет остаться в экосистеме Apple, ожидается релиз iPhone SE 4, который может появиться в марте 2025 года. Новый бюджетный iPhone, по слухам, получит:

дисплей с вырезом для Face ID;

6,1-дюймовую OLED-панель (как у iPhone 14);

камеру с разрешением 48 мегапикселей;

поддержку интеллектуальных функций Apple Intelligence.

Ожидаемая цена iPhone SE 4 будет колебаться от 459 до 499 долларов.

Пользователям старых iPhone, которые не планируют обновлять устройство, советуют заранее подготовиться к изменениям, чтобы не потерять доступ к своим чатам в WhatsApp.

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