WhatsApp припинить підтримувати старі iPhone – хто втратить доступ до месенджера у 2025 році

Месенджер WhatsApp оголосив про припинення підтримки частини старих iPhone. З 5 травня 2025 року застосунок працюватиме лише на смартфонах із операційною системою iOS 15.1 і новішими, повідомляє PhoneArena.
Це означає, що власники iPhone 5s, iPhone 6 і 6 Plus більше не зможуть користуватися месенджером, адже ці моделі не підтримують сучасні версії iOS. Розробники рекомендують власникам застарілих пристроїв створити резервну копію даних WhatsApp і перенести її на новий смартфон.
Для тих, хто хоче залишитися в екосистемі Apple, очікується реліз iPhone SE 4, який може з’явитися в березні 2025 року. Новий бюджетний iPhone, за чутками, отримає:
Очікувана ціна iPhone SE 4 коливатиметься від 459 до 499 доларів.
Користувачам старих iPhone, які не планують оновлювати пристрій, радять заздалегідь підготуватися до змін, аби не втратити доступ до своїх чатів у WhatsApp.
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