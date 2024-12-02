WhatsApp припинить підтримувати старі iPhone – хто втратить доступ до месенджера у 2025 році

Користувачам iPhone 5s, 6 і 6 Plus доведеться прощатися з WhatsApp у травні 2025 року.

Фото: Digital Trends

Месенджер WhatsApp оголосив про припинення підтримки частини старих iPhone. З 5 травня 2025 року застосунок працюватиме лише на смартфонах із операційною системою iOS 15.1 і новішими, повідомляє PhoneArena.

Це означає, що власники iPhone 5s, iPhone 6 і 6 Plus більше не зможуть користуватися месенджером, адже ці моделі не підтримують сучасні версії iOS. Розробники рекомендують власникам застарілих пристроїв створити резервну копію даних WhatsApp і перенести її на новий смартфон.

Для тих, хто хоче залишитися в екосистемі Apple, очікується реліз iPhone SE 4, який може з’явитися в березні 2025 року. Новий бюджетний iPhone, за чутками, отримає:

дисплей із вирізом для Face ID;

6,1-дюймову OLED-панель (як у iPhone 14);

камеру з роздільною здатністю 48 мегапікселів;

підтримку інтелектуальних функцій Apple Intelligence.

Очікувана ціна iPhone SE 4 коливатиметься від 459 до 499 доларів.

Користувачам старих iPhone, які не планують оновлювати пристрій, радять заздалегідь підготуватися до змін, аби не втратити доступ до своїх чатів у WhatsApp.

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