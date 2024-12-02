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В одній із гімназій Німеччини запровадили штрафи для учнів за запізнення

23:12, 2 грудня 2024
Після введення штрафів кількість запізнень у гімназії Дюрера значно скоротилася.
В одній із гімназій Німеччини запровадили штрафи для учнів за запізнення
Фото: Depositphotos
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Учні гімназії Дюрера у німецькому Нюрнберзі мають заплатити штраф у розмірі п'яти євро, якщо запізняться на урок або прогуляють його без поважної причини. Про це заявив директор школи Райнер Гайсдерфер, пише Bild.

«Штраф у п'ять євро їх [дітей] дуже дратує. Але штраф — це крайній захід. Перед ним школярі розмовляють із батьками, вчителями та шкільними психологами», — пояснив Гайсдерфер.

Директор зазначає, що штрафи накладаються на учнів старших класів — і то лише в окремих випадках. За його словами, система штрафів допомагає розпізнати проблему із відвідуваністю ще на ранній стадії, коли її можна вирішити.

Місцева шкільна рада у Нюрнберзі була змушена визнати, що після введення штрафів кількість запізнень у гімназії Дюрера значно скоротилася. При цьому самі учні кажуть, що вони не стали гірше ставитись до викладачів.

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Німеччина школа

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