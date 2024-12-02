Що робити, якщо підприємець втратив книгу обліку розрахункових операцій

У разі втрати розрахункової книжки слід повідомити про це контролюючий орган за місцем реєстрації книги не пізніше двох робочих днів з дня втрати.

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області розповіли, що робити після втрати книги обліку розрахункових операцій.

Відповідно до п. 9 глави 1 розд. 3 Порядку реєстрації та ведення розрахункових операцій, затвердженого наказом Мінфіну від 14.06.2016 №547 із змінами та доповненнями, скасування розрахункової книжки здійснюється одночасно із скасуванням реєстрації книги обліку розрахункових операцій (книга ОРО) на окрему господарську одиницю.

Пунктом 10 глави 2 розд. 3 Порядку встановлено, що у разі порушення цілісності засобу контролю на розрахунковій книжці, виявлення факту опломбування розрахункової книжки підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що вказаний у реєстраційній заяві, така розрахункова книжка підлягає розпломбуванню, після чого керівник контролюючого органу приймає рішення про скасування її реєстрації.

У разі втрати розрахункової книжки суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити про це контролюючий орган за місцем реєстрації книги ОРО не пізніше двох робочих днів з дня втрати.

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