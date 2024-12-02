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Что делать, если предприниматель потерял книгу учета расчетных операций

21:39, 2 декабря 2024
В случае потери расчетной книги следует сообщить об этом контролирующему органу по месту регистрации книги не позднее двух рабочих дней со дня потери.
Что делать, если предприниматель потерял книгу учета расчетных операций
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В Главном управлении ГНС в Полтавской области рассказали, что делать после потери книги учета расчетных операций.

В соответствии с п. 9 главы 1 разд. 3 Порядка регистрации и ведения расчетных операций, утвержденного приказом Минфина от 14.06.2016 №547 с изменениями и дополнениями, отмена расчетной книги осуществляется одновременно с отменой регистрации книги учета расчетных операций (книга УРО) на отдельную хозяйственную единицу.

Пунктом 10 главы 2 разд. 3 Порядка установлено, что в случае нарушения целостности средства контроля на расчетной книжке, выявления факта опломбирования расчетной книги поддельным средством контроля или номером которого не совпадает с номером, указанным в регистрационном заявлении, такая расчетная книга подлежит распломбированию, после чего руководитель контролирующего органа принимает решение об отмене его регистрации.

В случае потери расчетной книги предприятие обязано сообщить об этом контролирующему органу по месту регистрации книги УРО не позднее двух рабочих дней со дня потери.

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