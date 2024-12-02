Что делать, если предприниматель потерял книгу учета расчетных операций

В случае потери расчетной книги следует сообщить об этом контролирующему органу по месту регистрации книги не позднее двух рабочих дней со дня потери.

В Главном управлении ГНС в Полтавской области рассказали, что делать после потери книги учета расчетных операций.

В соответствии с п. 9 главы 1 разд. 3 Порядка регистрации и ведения расчетных операций, утвержденного приказом Минфина от 14.06.2016 №547 с изменениями и дополнениями, отмена расчетной книги осуществляется одновременно с отменой регистрации книги учета расчетных операций (книга УРО) на отдельную хозяйственную единицу.

Пунктом 10 главы 2 разд. 3 Порядка установлено, что в случае нарушения целостности средства контроля на расчетной книжке, выявления факта опломбирования расчетной книги поддельным средством контроля или номером которого не совпадает с номером, указанным в регистрационном заявлении, такая расчетная книга подлежит распломбированию, после чего руководитель контролирующего органа принимает решение об отмене его регистрации.

В случае потери расчетной книги предприятие обязано сообщить об этом контролирующему органу по месту регистрации книги УРО не позднее двух рабочих дней со дня потери.

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