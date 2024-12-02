После Нацотбора провели работу над ошибками – Дія выдержала нагрузку от желающих получить 1000 грн

За сутки украинцы подали более 2,5 млн заявок о зимней єПідтримці.

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Украинцы за сутки подали более 2,5 млн заявок о зимней єПідтримці. По словам главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, это абсолютный рекорд для цифровых сервисов.

В частности, цифры следующие:

— на детей подали 551 000 + заявлений

— 64% пользователей женщины, 36% — мужчины

— средний возраст — 30 – 40 лет

«Супернагрузку, кстати, выдержали, Дія работает стабильно. Работу над ошибками после Нацотбора провели», - отметил он.

Напомним, что в феврале Дія не выдержала наплыва желающих проголосовать за финалиста Нацотбора на Евровидении-2024.

С 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1000 грн зимней єПідтримку.

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