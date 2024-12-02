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Після Нацвідбору провели роботу над помилкам – Дія витримала навантаження від охочих отримати 1000 грн

10:34, 2 грудня 2024
За добу українці подали понад 2,5 млн заявок про зимову єПідтримку.
Після Нацвідбору провели роботу над помилкам – Дія витримала навантаження від охочих отримати 1000 грн
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Українці за добу подали понад 2,5 млн заявок про зимову єПідтримку. За словами очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова, це абсолютний рекорд для цифрових сервісів.

Зокрема, цифри наступні:

— на дітей подали 551 000 + заяв

— 64 % користувачів жінки, 36 % — чоловіки

— середній вік — 30 – 40 років

«Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно. Роботу над помилками після Нацвідбору провели», - зазначив він.

Нагадаємо, що у лютому Дія не витримала напливу охочих проголосувати за фіналіста Нацвідбору на Євробаченні-2024.

З 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1000 грн зимової єПідтримки.

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гроші Дія

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