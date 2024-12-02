На Київщині судитимуть водія бетонозмішувача, який злив бетон у Дніпро

Чоловік вже повністю відшкодував завдані екології збитки.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У Києві водія бетонозмішувача судитимуть за забруднення земельної ділянки та річки Дніпро. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України вже скеровано до суду, повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що водій після часткового розвантаження злив залишки бетонної суміші з цистерни на земельну ділянку комунальної власності на вулиці Промисловій. Частина рідини потрапила в Дніпро, створивши загрозу для довкілля.

Про інцидент правоохоронцям повідомили представники громадської організації. В ході досудового розслідування завдані екології збитки були повністю відшкодовані обвинуваченим.

Наразі справу передано до суду, який розгляне обставини порушення та визначить покарання.

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