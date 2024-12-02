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На Киевщине будут судить водителя бетоносмесителя, который слил бетон в Днепр

21:55, 2 декабря 2024
Мужчина уже полностью возместил нанесенный экологии ущерб.
На Киевщине будут судить водителя бетоносмесителя, который слил бетон в Днепр
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве водителя бетоносмесителя будут судить за загрязнение земельного участка и реки Днепр. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины уже направлен в суд, сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что водитель после частичной разгрузки слил остатки бетонной смеси из цистерны на земельный участок коммунальной собственности на улице Промышленной. Часть жидкости попала в Днепр, создав угрозу для окружающей среды.

Об инциденте правоохранителям сообщили представители общественной организации. В ходе досудебного расследования нанесенный экологии ущерб был полностью возмещен обвиняемым.

Сейчас дело передано в суд, который рассмотрит обстоятельства нарушения и определит наказание.

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прокуратура Киев Днепр

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