На Киевщине будут судить водителя бетоносмесителя, который слил бетон в Днепр

Мужчина уже полностью возместил нанесенный экологии ущерб.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве водителя бетоносмесителя будут судить за загрязнение земельного участка и реки Днепр. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины уже направлен в суд, сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что водитель после частичной разгрузки слил остатки бетонной смеси из цистерны на земельный участок коммунальной собственности на улице Промышленной. Часть жидкости попала в Днепр, создав угрозу для окружающей среды.

Об инциденте правоохранителям сообщили представители общественной организации. В ходе досудебного расследования нанесенный экологии ущерб был полностью возмещен обвиняемым.

Сейчас дело передано в суд, который рассмотрит обстоятельства нарушения и определит наказание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.