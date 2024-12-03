В Киеве спасли мужчину, который упал в 4-метровый котлован на строительстве

Потерпевшего передали бригаде медиков.

В понедельник, 2 декабря, в Шевченковском районе столицы спасатели достали мужчину, который упал в котлован на строительстве.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, событие произошло по переулку Политехническому.

Строитель упал в котлован у фундамента и находился на глубине около 4 метров. С помощью спасательных ношей и веревки, используя стремянку, спасатели зафиксировали мужчину и оперативно вытащили на поверхность. Потерпевшего передали бригаде медиков.

Обстоятельства происшествия будут устанавливаться правоохранителями.

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