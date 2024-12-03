У Києві врятували чоловіка, який впав у 4-метровий котлован на будівництві

Потерпілого передали бригаді медиків.

У понеділок, 2 грудня, у Шевченківському районі столиці рятувальники дістали чоловіка, що впав у котлован на будівництві.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, подія сталася по провулку Політехнічному.

Будівельник упав у котлован біля фундаменту і знаходився на глибині близько 4 метрів. За допомогою рятувальних нош і мотузки, використовуючи драбину, надзвичайники зафіксували чоловіка та оперативно витягли на поверхню. Потерпілого передали бригаді медиків.

Обставини події встановлюватимуть правоохоронці.

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