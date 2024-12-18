Практика судів
  1. В Україні

У Пенсійному фонді пояснили, як провести аудит трудової книжки

21:44, 18 грудня 2024
До 10 червня 2026 року працівники та роботодавці мають подати сканкопії трудових книжок для оцифрування до ПФУ.
У Пенсійному фонді пояснили, як провести аудит трудової книжки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області нагадує, як провести аудит трудової книжки.

Аудит передбачає перевірку записів на відповідність вимогам  Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 №58.

В Україні до 10 червня 2026 року триває перехід на електронний облік трудової діяльності, для чого працівники та роботодавці мають подати сканкопії трудових книжок через вебпортал Пенсійного фонду.

Як повідомили у ПФУ, аудит включає в себе наступне:

Перевірка першої сторінки (титульного аркушу)

Перевіряється:

– правильність написання прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ) – вони мають бути вказані повністю, без заміни імені та по батькові ініціалами. Дата народження і ПІБ повинні співпадати з паспортними даними;

– оформлення записів про зміну працівником ПІБ або дати народження (якщо така зміна мала місце): попередній запис має бути закреслено однією рискою і поряд записано нові дані з посиланням на документ, на підставі якого виправлено запис, його реквізити, номер і дата видачі. Ця інформація має бути завірена підписом особи, яку уповноважує установа, та печаткою;

– наявність підписів власника трудової книжки та особи, відповідальної за видачу трудових книжок на підприємстві/установі; 

– наявність печатки підприємства (або печатки відділу кадрів), на якому вперше
заповнювалася трудова книжка.

Перевірка записів у розділі «Відомості про роботу»

Звертається увага на те, щоб:

– у записах про прийняття на роботу та звільнення з роботи були зазначені: дата початку роботи, повне найменування підприємства/організації/установи, назва посади чи професії, номери і дати наказів про прийняття/звільнення;

– окремим рядком було зроблено запис про перейменування із зазначенням розпорядчого акта, його дати та номера, – якщо за час роботи назва підприємства змінювалася;

– записи про звільнення чи переведення були здійснені у точній відповідності до формулювань чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю закону;

– записи про звільнення були засвідчені печаткою.

Як усунути виявлені недоліки?

У разі виявлення неправильно зазначених ПІБ або дати народження власника документа зміни можна вносити за останнім місцем роботи на підставі відповідних документів, за їх відсутності факт належності трудової книжки особі може бути встановлений у судовому порядку. 

У  разі виявлення  неправильного  або  неточного  запису відомостей  про  роботу,  переведення, а також про нагородження та заохочення тощо виправлення    виконується  власником  або уповноваженим ним органом,  де було  зроблено  відповідний  запис. Якщо підприємство ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник, а у разі його відсутності – архів.

У ПФУ підкреслили, що:

  • У розділі «Відомості про  роботу», «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення» закреслення раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається.
  • Перед скануванням трудової книжки необхідно звернути увагу, щоб всі записи в ній були виконані охайно, без закреслення чи виправлення.
  • Якщо не виявлено жодних недоліків під час заповнення трудової книжки, то можна сканувати свій документ та завантажувати його в особистому кабінеті на вебпорталі Фонду.
  • Перевірити стан опрацювання оцифрування трудової книжки можна в особистому кабінеті користувача на вебпорталі ПФУ в розділі «Електронна трудова книжка».
  • Перелік документів, які підтверджують стаж для пенсії за відсутності в трудовій книжці необхідних записів або за наявності неправильних чи неточних записів про періоди роботи, визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12.08.1993 № 637. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд трудова книжка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурору пригадали ДТП з потерпілим – кандидату відмовили у внесенні подання про призначення на посаду судді

Події минулого не дозволили кандидату на посаду судді одягнути суддівську мантію.

Статус підприємця не обмежує фізичну особу щодо обсягу її людських прав і свобод, гарантованих Конституцією – КСУ ухвалив рішення

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційних гарантій прав фізичних осіб-підприємців.

КСУ визнав неконституційною норму про звільнення прокурора у разі реорганізації органу прокуратури чи скорочення штату

Конституційний Суд визнав неконституційною норму, за якою прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

ФБР закликало жителів Нью-Джерсі не збивати дрони та не наводити лазери на об’єкти у небі

Збройні сили США та розвідувальні служби закликали до спокою на тлі збільшення кількості випадків появи дронів.

В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про посадовців СБУ і розвідки – Рада ухвалила закон

У новому Реєстрі будуть також дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки, а створювати його будуть за кошти іноземних донорів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді