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Нацбанк випустив нову монету – як виглядає, фото

09:31, 22 грудня 2024
Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою.
Нацбанк випустив нову монету – як виглядає, фото
Джерело фото: НБУ
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В передріздвяні та новорічні дні Національний банк випустив нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка». Вона виготовлена зі срібла, номінал ‒ 10 гривень.

На аверсі зображено витончений декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон.

На реверсі – різдвяна композиція з персонажами вертепу в сучасній інтерпретації. В центрі розташована ялинка з головним символом Різдва – Віфлеємською зіркою. Навколо неї стилізовані колядники співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому. Серед персонажів вертепу також зображено символічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників України, які прагнуть повернутися додому, щоб зустріти свята в колі рідних.

Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою.

Тираж – до 10 тисяч штук.

З 20 грудня монету можна прибрати в інтернет-магазині НБУ – це буде перша частина тиражу.

Реалізація у банків-дистриб’юторів розпочнеться по мірі відвантаження продукції Банкнотно-монетним двором.

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