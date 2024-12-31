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У Києві демонтують незаконні ялинкові ярмарки – прибрали уже майже 30 точок, фото

07:54, 31 грудня 2024
За останній період було демонтовано 29 ярмарок, найбільше у Святошинському районі.
У Києві демонтують незаконні ялинкові ярмарки – прибрали уже майже 30 точок, фото
Джерело фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»
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У Києві триває боротьба з незаконними ялинковими ярмарками. За останній період демонтували вже 29 таких майданчиків. Про це повідомили у КП «Київблагоустрій».

«Різдвяні свята продовжуються, а разом з ними і продаж святкових дерев. На жаль, поряд з легальними ярмарками у столиці також працюють незаконні точки торгівлі, які функціонують без відповідних дозволів. Це не лише шкодить економіці міста, але й завдає шкоди довкіллю, адже ці ялинки заготовлюються нелегально», - зазначають там.

За останній період було демонтовано 29 ярмарок. Найбільше у:

Святошинському районі — 12,

Деснянському районі — 8,

Печерському районі — 3.

Джерело фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

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