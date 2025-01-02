Зеленський заявив, що розміщення європейських сил в Україні не має виключати перспективу членства в НАТО

Відправлення європейських сил не виключає майбутнє в НАТО, зазначив Президент.

Україна підтримує ініціативу розміщення європейських сил, однак їхнє розміщення не має виключати перспективу членства в НАТО.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі національного телемарафону 2 січня увечері.

«Я думаю ви чули про ініціативу президента Макрона щодо розміщення контингенту Французької Республіки на території України. І ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи. Це точно має бути на шляху до НАТО. Це не означає, що розміщення Європейських Сил виключає майбутнє в НАТО», - сказав він.

Зазначимо, що 56% опитаних німців підтримують відправлення миротворчих сил в Україну.

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