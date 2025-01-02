Зеленский заявил, что размещение европейских сил в Украине не должно исключать перспективы членства в НАТО

Отправка европейских сил не исключает будущее в НАТО, отметил Президент.

Украина поддерживает инициативу размещения европейских сил, однако их размещение не должно исключать перспективы членства в НАТО.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, транслировавшемся в эфире национального телемарафона 2 января вечером.

«Я думаю, вы слышали об инициативе президента Макрона по размещению контингента Французской Республики на территории Украины. И мы поддерживаем такую ​​инициативу, но одной Франции недостаточно. Мы бы не хотели, чтобы это была одна-две страны, если придет к этой инициативе. Это должно быть на пути к НАТО. Это не означает, что размещение Европейских сил исключает будущее в НАТО», - сказал он.

Отметим, что 56% опрошенных немцев поддерживают отправку миротворческих сил в Украину.

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