В Одесі в багатоповерхівці вибухнув повербанк — кімнату рознесло вщент

У квартирі вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі.

В Одесі вибухнув повербанк і зайнялася пожежа. Сталося це в одній із квартир на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Про це повідомили у ДСНС України.

Як зазначається, вибух акумуляторної батареї повербанка стався у ванній кімнаті. Як наслідок – вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини події наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, що в Одесі через пральну машинку, яка загорілася у п'ятиповерхівці, рознесло квартиру – фото.

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