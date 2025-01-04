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В Одесі в багатоповерхівці вибухнув повербанк — кімнату рознесло вщент

07:36, 4 січня 2025
У квартирі вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі.
В Одесі в багатоповерхівці вибухнув повербанк — кімнату рознесло вщент
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В Одесі вибухнув повербанк і зайнялася пожежа. Сталося це в одній із квартир на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Про це повідомили у ДСНС України.

Як зазначається, вибух акумуляторної батареї повербанка стався у ванній кімнаті. Як наслідок – вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини події наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, що в Одесі через пральну машинку, яка загорілася у п'ятиповерхівці, рознесло квартиру – фото.

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ДСНС Одеса

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