Практика судов
  1. В Украине

В Одессе в многоэтажке взорвался повербанк — комнату разнесло вдребезги

07:36, 4 января 2025
В квартире выбита входная дверь, окно в комнате и рамы на балконе.
В Одессе в многоэтажке взорвался повербанк — комнату разнесло вдребезги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе взорвался повербанк и загорелся пожар. Произошло это в одной из квартир на шестом этаже 9-этажного дома. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как отмечается, взрыв аккумуляторной батареи повербанка произошел в ванной. Как следствие – выбитая входная дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины происшествия в настоящее время устанавливают специалисты ГСЧС.

Напомним, что в Одессе из-за стиральной машинки, которая загорелась в пятиэтажке, разнесло квартиру - фото.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект, которым будет отменен старый Жилищный кодекс

Правительство подготовило и одобрило законопроект, который отменит устаревший Жилищный кодекс 1984 года и Закон «О приватизации государственного жилищного фонда» 1992 года.

Кабмин ограничил спецпенсии госслужащим, прокурорам, дипломатам и депутатам

Для тех должностных лиц, у кого пенсия больше 23610 грн, будут применены ограничительные коэффициенты.

Департамент исполнительной службы Минюста возглавил Юрий Вишневский

Исполняющим обязанности начальника департамента исполнительной службы Минюста был назначен Юрий Вишневский.

Водитель, осуществивший стоянку автомобиля, не может нести ответственность за нарушение правил остановки – Верховный Суд

Местный суд допустил ошибку, признав водителя автомобиля ГАЗ виновным в нарушении правил остановки, ведь последний совершил стоянку своего автомобиля с соблюдением требований пунктов 15.1, 15.2 ПДД, а столкновение произошло исключительно в результате нарушения ПДД водителем автомобиля BMW.

Участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны получат 1500 грн раз в квартал для занятий в спортивных клубах

Кабмин решил платить 1500 грн раз в квартал участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны на занятия спортом.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду