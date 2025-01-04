В Одессе в многоэтажке взорвался повербанк — комнату разнесло вдребезги

В квартире выбита входная дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

В Одессе взорвался повербанк и загорелся пожар. Произошло это в одной из квартир на шестом этаже 9-этажного дома. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как отмечается, взрыв аккумуляторной батареи повербанка произошел в ванной. Как следствие – выбитая входная дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины происшествия в настоящее время устанавливают специалисты ГСЧС.

Напомним, что в Одессе из-за стиральной машинки, которая загорелась в пятиэтажке, разнесло квартиру - фото.

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