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В Україні пенсії нараховуватимуть по-новому, — Мінсоцполітики

14:59, 27 січня 2025
Накопичувальну пенсійну систему можуть запровадити вже з 2026 року.
В Україні пенсії нараховуватимуть по-новому, — Мінсоцполітики
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Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що законопроект про перехід з 2026 року на накопичувальну пенсійну систему буде внесений до Ради протягом найближчих місяців. Про це вона повідомила на пресбрифінгу. 

"Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів і я переконана, що найближчими місяцями він буде внесений до Верховної Ради для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку", - сказала вона. 

Запланована пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію, зазначила Жолнович.

Як зазначила глава Мінсоцполітики, відрахування дадуть змогу отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.

Жолнович повідомила, що відраховувати можна і більше.

Також у новому законопроекті пропонують запровадити такі поняття, як базова та страхова пенсії.

Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати, для її розрахунку пропонують запровадити систему пенсійних балів. Ціну такого бала переглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», процес пенсійної реформи в Україні повинен початися до липня 2025 року. Зміни до пенсійного законодавства українська влада планує подати до парламенту до кінця березня 2025 року. Про це йдеться в Меморандумі з МВФ.

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Мінсоцполітики пенсія в Україні

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