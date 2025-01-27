Практика судов
  1. В Украине

В Украине пенсии будут начислять по-новому, — Минсоцполитики

14:59, 27 января 2025
Накопительную пенсионную систему могут внедрить уже с 2026 года.
В Украине пенсии будут начислять по-новому, — Минсоцполитики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что законопроект о переходе с 2026 года на накопительную пенсионную систему будет внесен в Раду в ближайшие месяцы. Об этом она сообщила на прессбрифинге.

"Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу оговорки, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов и я убеждена, что в ближайшие месяцы он будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и приступили к технической подготовке", - сказала она.

Планируемая пенсионная реформа в Украине предусматривает обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию, отметила Жолнович.

Как отметила глава Минсоцполитики, отчисления позволят получить на пенсии 20% своей средней зарплаты за жизнь. Остальные 20% будут уходить из солидарной системы. В сумме это даст коэффициент замещения на уровне 40%.

Жолнович сообщила, что отчислять можно и больше.

«Оплачиваете добровольно больше, очевидно, и покрытие будет больше. Но это уже возможность человека самостоятельно урегулировать, сколько он будет платить на накопление, а потом высчитывать тот свой процент», – сказала она.

Также в новом законопроекте предлагают ввести такие понятия как базовая и страховая пенсии.

Базовая пенсия будет обязательной и одинаковой для всех пенсионеров, обеспечивая базовый уровень социальной защиты. Ее размер будет составлять 30% минимальной зарплаты после налогов.

Страховая составляющая зависит от трудового стажа и заработной платы, для ее расчета предлагают ввести систему пенсионных баллов. Цену такого балла будут пересматривать каждый март, что заменит традиционную индексацию пенсий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года. Изменения в пенсионное законодательство украинские власти планируют подать в парламент до конца марта 2025 года. Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Минсоцполитики пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Частная компания Chemonics International, финансировавшая некоторые судебные мероприятия через USAID, получила уведомление о приостановлении финансирования – СМИ

По данным Счетной палаты, в 2019-2024 годах Высший антикоррупционный суд Украины активно получал международную техническую помощь от ряда организаций, в частности, Chemonics International.

Обязательным платежом будет 9% от зарплаты — в Кабмине объяснили, что ожидать от пенсионной реформы

Необходимость проведения пенсионной реформы предусмотрена Меморандумом по МВФ.

Судья внезапно выяснил, что он пожаловался в Высший совет правосудия сам на себя – уникальный случай

Неизвестный заявитель, похоже, решил создать судье проблемы.

В УПК предлагают внести изменения о возврате временно изъятого имущества и сроке ареста имущества

Предлагается ввести нормы о сроке действия определения об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок возврата имущества после отмены ареста.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении гарантий защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства

Законопроектом, среди прочего, конкретизируются основания прекращения временного изъятия имущества и возврат временно изъятого имущества, устанавливается четкий срок на возврат имущества после отмены ареста, расширяются полномочия адвокатов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області