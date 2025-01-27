В Украине пенсии будут начислять по-новому, — Минсоцполитики

Накопительную пенсионную систему могут внедрить уже с 2026 года.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что законопроект о переходе с 2026 года на накопительную пенсионную систему будет внесен в Раду в ближайшие месяцы. Об этом она сообщила на прессбрифинге.

"Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу оговорки, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов и я убеждена, что в ближайшие месяцы он будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и приступили к технической подготовке", - сказала она.

Планируемая пенсионная реформа в Украине предусматривает обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию, отметила Жолнович.

Как отметила глава Минсоцполитики, отчисления позволят получить на пенсии 20% своей средней зарплаты за жизнь. Остальные 20% будут уходить из солидарной системы. В сумме это даст коэффициент замещения на уровне 40%.

Жолнович сообщила, что отчислять можно и больше.

«Оплачиваете добровольно больше, очевидно, и покрытие будет больше. Но это уже возможность человека самостоятельно урегулировать, сколько он будет платить на накопление, а потом высчитывать тот свой процент», – сказала она.

Также в новом законопроекте предлагают ввести такие понятия как базовая и страховая пенсии.

Базовая пенсия будет обязательной и одинаковой для всех пенсионеров, обеспечивая базовый уровень социальной защиты. Ее размер будет составлять 30% минимальной зарплаты после налогов.

Страховая составляющая зависит от трудового стажа и заработной платы, для ее расчета предлагают ввести систему пенсионных баллов. Цену такого балла будут пересматривать каждый март, что заменит традиционную индексацию пенсий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года. Изменения в пенсионное законодательство украинские власти планируют подать в парламент до конца марта 2025 года. Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

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