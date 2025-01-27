В Нидерландах ограбили музей, похитив старинные артефакты возрастом 2,5 тысяч лет

Злоумышленники похитили золотой шлем и старинные браслеты.

Фото: CNN

В Нидерландах группа злоумышленников ограбила музей Дренте в Ассене, похитив четыре старинных артефакта, среди которых золотой шлем возрастом около 2,5 тысяч лет. Инцидент произошел утром 25 января, когда преступники взорвали входную дверь музея, чтобы проникнуть внутрь. Об этом сообщает CNN.

Полиция получила сообщение о взрыве около 4:00 по местному времени. На обнародованных видео с камер наблюдения видно, как злоумышленники открывают дверь и осуществляют взрыв. После этого они похитили три золотых браслета, датированные примерно 50 годом до нашей эры, а также шлем Котофенешти V века до нашей эры. Этот артефакт изображает мифологические сцены, а также имеет пару глаз, которые, как считалось, защищали владельца от дурного глаза во время битвы.

Похищенные экспонаты были частью выставки, посвященной дакийским артефактам, организованной при поддержке румынских учреждений. Выставка должна была завершиться 27 января, но из-за ограбления музей Дренте был закрыт. Взрыв повредил здание, но, к счастью, никто не пострадал.

Нидерландская полиция сотрудничает с Интерполом и получила более 50 подсказок относительно местонахождения преступников. Отдельно полиция ищет информацию о сером автомобиле, который был угнан в начале недели в Алкмаре, а затем найден горящим в нескольких километрах от места ограбления.

Генеральный директор Музея Дренте Гарри Тупан выразил глубокое сожаление по поводу инцидента, назвав его «черным днем» для музея и Национального исторического музея Румынии. «Мы глубоко шокированы событиями прошлой ночи. За 170 лет существования музея никогда не было такого серьезного инцидента. Это также вызывает у нас огромную печаль за наших румынских коллег», - сказал он.

Фото: CNN

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