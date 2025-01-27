Обязательным платежом будет 9% от зарплаты — в Кабмине объяснили, что ожидать от пенсионной реформы

Необходимость проведения пенсионной реформы предусмотрена Меморандумом по МВФ.

Как и предусмотрено требованиями от международных партнеров, в частности МВФ, Украина начнет пенсионную реформу в 2025 году.

Как рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович во время пресс-конференции 27 января, пенсионная реформа будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию.

Такой объем отчислений из зарплаты в дальнейшем позволит получить на пенсии 20% своей средней зарплаты при жизни. При этом добровольно можно будет отчислять большее.

Законопроект Кабмина о пенсионной реформе может быть внесен уже в скором времени, в 2025 году.

По мнению Жолнович, уже с 2026 года могут начаться первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы.

Напомним, 3 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году планируется принятие законодательства о накопительной пенсионной системе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года. Изменения в пенсионное законодательство украинские власти планируют подать в парламент до конца марта 2025 года. Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

«Органы власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого они стремятся ввести систему, устойчивую и совместимую с правом ЕС, уменьшить многочисленные специальные пенсионные механизмы и уменьшить правовые риски, связанные с текущей сложной пенсионной системой» - отмечено в документе.

Так, одна из проблем, которую планируется решить, это сложность пенсионной системы.

«Неясность закона привела к многочисленным судебным делам с негативными последствиями для бюджета.

Чтобы достичь большей правовой определенности и избежать дополнительного давления на расходы на пенсии, вызванные законодательной неоднозначностью, мы направим в парламент до конца марта 2025 года:

изменения в законодательство для обеспечения немедленного вступления в силу части 5 статьи 61 Закона 3354 (речь идет о ч. 5 ст. 61 закона о правотворческой деятельности, которая предусматривает, что признание КСУ нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным или таким, что утратил силу, не восстанавливает действие нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента, что действовал ранее. Соответствующий законопроект 12165 Судебно-юридическая газета Галиной Третьяковой . Очевидно, речь идет о том, что, например, признание закона об уменьшении или отмене определенных видов пенсий неконституционным не будет означать, что автоматически будет действовать закон, регулировавший отношения до их уменьшения или отмены).

. Очевидно, речь идет о том, что, например, признание закона об уменьшении или отмене определенных видов пенсий неконституционным не будет означать, что автоматически будет действовать закон, регулировавший отношения до их уменьшения или отмены). новое законодательство, запрещающее какие-либо изменения в пенсионной системе путем несвязанных законов (т.е. вне рамок пенсионного законодательства).

Также мы сосредоточимся на консолидации положений пенсионного законодательства для замены различных отраслевых законодательных актов, регулирующих пенсионные права», - говорится в Меморандуме.

Так, украинские власти указывают, что с помощью команды Всемирного банка готовят изменения в пенсионную систему и механизмы поддержки незащищенных слоев населения.

В частности, в течение следующих нескольких лет будет идти работа над комплексной концептуальной основой для усовершенствования и упрощения пенсионной системы и внедрением второго уровня пенсионной схемы, «когда для этого будут созданы условия».

«Мы повторяем, что любые предложенные законодательные изменения, которые приведут к увеличению расходов на пенсии, должны сопровождаться среднесрочным анализом фискальной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины», - говорится в документе.

Украина обязуется воздержаться от:

введения новых специальных пенсий или льгот;

принятия любого нового законодательства, которое привело бы к возникновению дополнительных условных обязательств, связанных с пенсией, не обеспеченных финансовыми ресурсами;

и воздержаться от изменений, которые приведут к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

«В ближайшее время мы будем принимать меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров, кроме взноса в пенсию.

Также мы предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначенных в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации. Кроме того, мы улучшим адресность и предотвратим злоупотребление определенными надбавками к пенсиям, уточнив критерии соответствия» - отмечает украинская сторона.

Также украинские власти обязались работать над дальнейшим «усилением адресности и проверки материального положения социально незащищенных слоев населения».

Кроме того, изучается вариант объединения различных программ социальной помощи в единый пакет с учетом индивидуальных потребностей.

Напомним также, что в обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.

Автор: Наталя Мамченко

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