Обязательным платежом будет 9% от зарплаты — в Кабмине объяснили, что ожидать от пенсионной реформы

Как и предусмотрено требованиями от международных партнеров, в частности МВФ, Украина начнет пенсионную реформу в 2025 году.
Как рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович во время пресс-конференции 27 января, пенсионная реформа будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию.
Такой объем отчислений из зарплаты в дальнейшем позволит получить на пенсии 20% своей средней зарплаты при жизни. При этом добровольно можно будет отчислять большее.
Законопроект Кабмина о пенсионной реформе может быть внесен уже в скором времени, в 2025 году.
По мнению Жолнович, уже с 2026 года могут начаться первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы.
Напомним, 3 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году планируется принятие законодательства о накопительной пенсионной системе.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года. Изменения в пенсионное законодательство украинские власти планируют подать в парламент до конца марта 2025 года. Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.
«Органы власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого они стремятся ввести систему, устойчивую и совместимую с правом ЕС, уменьшить многочисленные специальные пенсионные механизмы и уменьшить правовые риски, связанные с текущей сложной пенсионной системой» - отмечено в документе.
Так, одна из проблем, которую планируется решить, это сложность пенсионной системы.
«Неясность закона привела к многочисленным судебным делам с негативными последствиями для бюджета.
Чтобы достичь большей правовой определенности и избежать дополнительного давления на расходы на пенсии, вызванные законодательной неоднозначностью, мы направим в парламент до конца марта 2025 года:
Также мы сосредоточимся на консолидации положений пенсионного законодательства для замены различных отраслевых законодательных актов, регулирующих пенсионные права», - говорится в Меморандуме.
Так, украинские власти указывают, что с помощью команды Всемирного банка готовят изменения в пенсионную систему и механизмы поддержки незащищенных слоев населения.
В частности, в течение следующих нескольких лет будет идти работа над комплексной концептуальной основой для усовершенствования и упрощения пенсионной системы и внедрением второго уровня пенсионной схемы, «когда для этого будут созданы условия».
«Мы повторяем, что любые предложенные законодательные изменения, которые приведут к увеличению расходов на пенсии, должны сопровождаться среднесрочным анализом фискальной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины», - говорится в документе.
Украина обязуется воздержаться от:
«В ближайшее время мы будем принимать меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров, кроме взноса в пенсию.
Также мы предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначенных в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации. Кроме того, мы улучшим адресность и предотвратим злоупотребление определенными надбавками к пенсиям, уточнив критерии соответствия» - отмечает украинская сторона.
Также украинские власти обязались работать над дальнейшим «усилением адресности и проверки материального положения социально незащищенных слоев населения».
Кроме того, изучается вариант объединения различных программ социальной помощи в единый пакет с учетом индивидуальных потребностей.
Напомним также, что в обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.