Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Обязательным платежом будет 9% от зарплаты — в Кабмине объяснили, что ожидать от пенсионной реформы

14:51, 27 января 2025
Необходимость проведения пенсионной реформы предусмотрена Меморандумом по МВФ.
Обязательным платежом будет 9% от зарплаты — в Кабмине объяснили, что ожидать от пенсионной реформы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как и предусмотрено требованиями от международных партнеров, в частности МВФ, Украина начнет пенсионную реформу в 2025 году.

Как рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович во время пресс-конференции 27 января, пенсионная реформа будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию.

Такой объем отчислений из зарплаты в дальнейшем позволит получить на пенсии 20% своей средней зарплаты при жизни. При этом добровольно можно будет отчислять большее.

Законопроект Кабмина о пенсионной реформе может быть внесен уже в скором времени, в 2025 году.

По мнению Жолнович, уже с 2026 года могут начаться первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы.

Напомним, 3 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году планируется принятие законодательства о накопительной пенсионной системе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года. Изменения в пенсионное законодательство украинские власти планируют подать в парламент до конца марта 2025 года. Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

«Органы власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого они стремятся ввести систему, устойчивую и совместимую с правом ЕС, уменьшить многочисленные специальные пенсионные механизмы и уменьшить правовые риски, связанные с текущей сложной пенсионной системой» - отмечено в документе.

Так, одна из проблем, которую планируется решить, это сложность пенсионной системы.

«Неясность закона привела к многочисленным судебным делам с негативными последствиями для бюджета.

Чтобы достичь большей правовой определенности и избежать дополнительного давления на расходы на пенсии, вызванные законодательной неоднозначностью, мы направим в парламент до конца марта 2025 года:

  • изменения в законодательство для обеспечения немедленного вступления в силу части 5 статьи 61 Закона 3354 (речь идет о ч. 5 ст. 61 закона о правотворческой деятельности, которая предусматривает, что признание КСУ нормативно-правового акта или отдельного его структурного элемента неконституционным или таким, что утратил силу, не восстанавливает действие нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента, что действовал ранее. Соответствующий законопроект 12165, как писала «Судебно-юридическая газета», уже зарегистрирован в парламенте Галиной Третьяковой. Очевидно, речь идет о том, что, например, признание закона об уменьшении или отмене определенных видов пенсий неконституционным не будет означать, что автоматически будет действовать закон, регулировавший отношения до их уменьшения или отмены).
  • новое законодательство, запрещающее какие-либо изменения в пенсионной системе путем несвязанных законов (т.е. вне рамок пенсионного законодательства).

Также мы сосредоточимся на консолидации положений пенсионного законодательства для замены различных отраслевых законодательных актов, регулирующих пенсионные права», - говорится в Меморандуме.

Так, украинские власти указывают, что с помощью команды Всемирного банка готовят изменения в пенсионную систему и механизмы поддержки незащищенных слоев населения.

В частности, в течение следующих нескольких лет будет идти работа над комплексной концептуальной основой для усовершенствования и упрощения пенсионной системы и внедрением второго уровня пенсионной схемы, «когда для этого будут созданы условия».

«Мы повторяем, что любые предложенные законодательные изменения, которые приведут к увеличению расходов на пенсии, должны сопровождаться среднесрочным анализом фискальной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины», - говорится в документе.

Украина обязуется воздержаться от:

  • введения новых специальных пенсий или льгот;
  • принятия любого нового законодательства, которое привело бы к возникновению дополнительных условных обязательств, связанных с пенсией, не обеспеченных финансовыми ресурсами;
  • и воздержаться от изменений, которые приведут к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

«В ближайшее время мы будем принимать меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров, кроме взноса в пенсию.

Также мы предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначенных в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации. Кроме того, мы улучшим адресность и предотвратим злоупотребление определенными надбавками к пенсиям, уточнив критерии соответствия» - отмечает украинская сторона.

Также украинские власти обязались работать над дальнейшим «усилением адресности и проверки материального положения социально незащищенных слоев населения».

Кроме того, изучается вариант объединения различных программ социальной помощи в единый пакет с учетом индивидуальных потребностей.

Напомним также, что в обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Кабинет Министров Украины Минсоцполитики реформа пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обязательным платежом будет 9% от зарплаты — в Кабмине объяснили, что ожидать от пенсионной реформы

Необходимость проведения пенсионной реформы предусмотрена Меморандумом по МВФ.

Судья внезапно выяснил, что он пожаловался в Высший совет правосудия сам на себя – уникальный случай

Неизвестный заявитель, похоже, решил создать судье проблемы.

В УПК предлагают внести изменения о возврате временно изъятого имущества и сроке ареста имущества

Предлагается ввести нормы о сроке действия определения об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок возврата имущества после отмены ареста.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении гарантий защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства

Законопроектом, среди прочего, конкретизируются основания прекращения временного изъятия имущества и возврат временно изъятого имущества, устанавливается четкий срок на возврат имущества после отмены ареста, расширяются полномочия адвокатов.

Присяжных подвела бурная фантазия – Высший совет правосудия закрыл дело судьи, которую присяжные обвинили в принятии решения вопреки их голосам

Детективная история в Святошинском райсуде столицы, которая возникла вследствие недопонимания между судьей и присяжными, завершилась в пользу судьи.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області