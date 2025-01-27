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У Нідерландах пограбували музей, викравши старовинні артефакти віком 2,5 тисяч років

20:06, 27 січня 2025
Зловмисники викрали золотий шолом та старовинні браслети.
У Нідерландах пограбували музей, викравши старовинні артефакти віком 2,5 тисяч років
Фото: CNN
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У Нідерландах група зловмисників пограбувала музей Дренте в Ассені, викравши чотири старовинні артефакти, серед яких золотий шолом віком близько 2,5 тисяч років. Інцидент стався вранці 25 січня, коли злочинці підірвали вхідні двері музею, щоб проникнути всередину. Про це повідомляє CNN.

Поліція отримала повідомлення про вибух близько 4:00 за місцевим часом. На оприлюднених відео з камер спостереження видно, як зловмисники відчиняють двері та здійснюють вибух. Після цього вони викрали три золоті браслети, датовані приблизно 50 роком до нашої ери, а також шолом Котофенешті V століття до нашої ери. Цей артефакт зображує міфологічні сцени, а також має пару очей, які, як вважалося, захищали власника від лихого ока під час битви.

Викрадені експонати були частиною виставки, присвяченої дакійським артефактам, організованій за підтримки румунських установ. Виставка мала завершитися 27 січня, але через пограбування музей Дренте було закрито. Вибух пошкодив будівлю, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Нідерландська поліція співпрацює з Інтерполом і отримала понад 50 підказок щодо місцезнаходження злочинців. Окремо поліція шукає інформацію про сірий автомобіль, який був викрадений на початку тижня в Алкмарі, а потім знайдений палаючим за кілька кілометрів від місця пограбування.

Генеральний директор Музею Дренте Гаррі Тупан висловив глибокий жаль щодо інциденту, назвавши його «чорним днем» для музею та Національного історичного музею Румунії. «Ми глибоко шоковані подіями минулої ночі. За 170 років існування музею ніколи не було такого серйозного інциденту. Це також викликає у нас величезний сум за наших румунських колег», – сказав він.

Фото: CNN

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пограбування Нідерланди

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