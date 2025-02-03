Верховний Суд повернув державі будівлю заводу в Києві за 75 млн гривень

У незаконного власника витребувано будівлю виробничого корпусу Київського дослідно-експериментального заводу.

Верховний Суд повернув державі будівлю заводу в Києві за 75 млн грн. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Мова йде про будівлю виробничого корпусу Київського дослідно-експериментального заводу площею 904 кв.м вартістю понад 75 млн гривень, що розташована на вулиці Ямській у Голосіївському районі міста Києва.

Встановлено, що право власності на цю будівлю, що є державною власністю, зареєстрували за новим власником з використанням підроблених документів.

У зв’язку з цим, у січні 2023 року прокури звернулись до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву про витребування з незаконного володіння приватного підприємства державного майна ˗ будівлі виробничого корпусу.

Суд задовольнив позов прокуратури, втім власник приміщень оскаржив це рішення в апеляційній інстанції.

Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокуратура оскаржила його у Верховному Суді, який визнав обґрунтованими доводи касаційної скарги Київської міської прокуратури, скасував постанову суду апеляційної інстанції та залишив в силі законне рішення суду першої інстанції.

Будівлю виробничого корпусу Київського дослідно-експериментального заводу повернуть у державну власність. Наразі вживаються заходи щодо реального виконання рішення суду.

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