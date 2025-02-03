Верховный Суд вернул государству здание завода в Киеве за 75 млн гривен

У незаконного владельца истребовано здание производственного корпуса Киевского опытно-экспериментального завода.

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Верховный Суд вернул государству здание завода в Киеве за 75 млн грн. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Речь идет о здании производственного корпуса Киевского опытно-экспериментального завода площадью 904 кв.м стоимостью более 75 млн гривен, расположенном на улице Ямской в ​​Голосеевском районе города Киева.

Установлено, что право собственности на здание, которое является государственной собственностью, зарегистрировали за новым владельцем с использованием поддельных документов.

В связи с этим, в январе 2023 года прокуры обратились в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Кабинета Министров Украины, Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву о истребовании по незаконному владению частного предприятия государственного имущества - здания производственного корпуса.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, однако владелец помещений обжаловал это решение в апелляционной инстанции.

Не соглашаясь с таким решением суда, прокуратура обжаловала его в Верховном Суде, который признал обоснованными доводы кассационной жалобы Киевской городской прокуратуры, отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе законное решение суда первой инстанции.

Здание производственного корпуса Киевского опытно-экспериментального завода будет возвращено в государственную собственность.

В настоящее время принимаются меры по реальному исполнению решения суда.

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