Практика судів
  1. В Україні

SoftBank і OpenAI створюють спільне ШІ-підприємство в Японії

13:24, 3 лютого 2025
SoftBank вкладатиме $3 млрд щороку в технології OpenAI.
SoftBank і OpenAI створюють спільне ШІ-підприємство в Японії
Фото: bilyonaryo
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор SoftBank Group Масайосі Сон досяг угоди з CEO OpenAI Семом Альтманом щодо створення в Японії спільного підприємства, яке надаватиме послуги штучного інтелекту корпоративним клієнтам. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з угодою, SoftBank щорічно сплачуватиме OpenAI $3 мільярди за використання її технологій у компаніях групи. Нове підприємство, SB OpenAI Japan, буде спільною власністю OpenAI та компанії, заснованої SoftBank і його телекомунікаційним підрозділом.

Крім того, SoftBank планує інвестувати від $15 до $25 мільярдів у OpenAI, а також вкласти $15 мільярдів у Stargate — спільний проєкт OpenAI та Oracle для розвитку ШІ в США.

Відновлення активних інвестицій Сона відбувається після періоду фінансових скорочень через втрати у технологічному портфелі SoftBank. Він уже має значний досвід співпраці з американськими технологічними компаніями, зокрема у 2008 році привів iPhone до Японії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Японія OpenAI ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, як кваліфікуються дії інспектора патрульної поліції, який заволодів 260 л бензину департаменту через паливну смарткартку АЗС

Дії інспектора патрульної поліції, який шляхом використання врученого йому в законний спосіб офіційного документа заволодів майном департаменту, а саме, використовуючи паливну смарткартку АЗС, заволодів спочатку 10 л бензину вартістю 258 грн і повторно – 250 л бензину на суму 6450 грн, отримали правильну кваліфікацію за частинами 2 і 3 ст. 191 КК – Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо зміни формулювання обвинувачення у справі екс-народного депутата, екс-голови Рахункової палати Валерія Пацкана

Верховний Суд: Недоведеність одного статусу при доведеності іншого не виключає можливості зміни в формулюванні обвинувачення, визнаного судом доведеним, порівняно з формулюванням в обвинувальному акті, а питання, чи порушує права обвинуваченої особи зміна формулювання обвинувачення у вироку, залежить від того, яким чином це зачіпає право обвинуваченого на захист.

Федеральне агентство США USAID перезавантаженню не підлягає – Ілон Маск

Очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск заявив, що USAID брало участь в організації «мережі цензури», а також опублікував дані про порушення Агентством указу Дональда Трампа шляхом продовження виплат неурядовим організаціям.

Скільки виділили донори на розвиток спроможностей Вищого антикорупційного суду – документи

За програмою розвиток організаційної спроможності ВАКС щодо ефективного здійснення судочинства на два роки передбачено 1,4 млн доларів США – до компонентів входить моніторинг засідань ВАКС антикорупційною організацією.

ДСА просить допомоги у європейських партнерів – хочуть покращити якість роботи апаратів судів та зробити суди більше ефективними

Попередні круглі столи, конференції та комунікаційні стратегії, за оцінкою ДСА, були вдалими.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області