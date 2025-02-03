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SoftBank и OpenAI создают совместное ИИ-предприятие в Японии

13:24, 3 февраля 2025
SoftBank будет вкладывать $3 млрд ежегодно в технологии OpenAI.
SoftBank и OpenAI создают совместное ИИ-предприятие в Японии
Фото: bilyonaryo
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Генеральный директор SoftBank Group Масайоси Сон достиг соглашения с CEO OpenAI Сэмом Альтманом о создании в Японии совместного предприятия, которое будет предоставлять услуги искусственного интеллекта корпоративным клиентам. Об этом сообщает Reuters.

Согласно договору, SoftBank ежегодно будет платить OpenAI $3 миллиарда за использование ее технологий в компаниях группы. Новое предприятие, SB OpenAI Japan, будет совместной собственностью OpenAI и компании, основанной SoftBank и его телекоммуникационным подразделением.

Кроме того, SoftBank планирует инвестировать от $15 до $25 миллиардов в OpenAI, а также вложить $15 миллиардов в Stargate - совместный проект OpenAI и Oracle для развития ИИ в США.

Восстановление активных инвестиций Сона происходит после периода финансовых сокращений из-за потерь в технологическом портфеле SoftBank. Он уже имеет значительный опыт сотрудничества с американскими технологическими компаниями, в частности в 2008 году привел iPhone в Японию.

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Япония OpenAI ИИ

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