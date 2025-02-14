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Засідання Верховної Ради знову довелося закрити через блокування трибуни, відео

10:41, 14 лютого 2025
Депутати заблокували президію та трибуну парламенту, тому засідання закрили.
Засідання Верховної Ради знову довелося закрити через блокування трибуни, відео
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У п’ятницю, 14 лютого, пленарне засідання Верховної Ради не відбулося. Депутати  від "Європейської солідарності" заблокували трибуну та президію. Про це нардепи повідомляють у Телеграм та публікують відео із зали засідання.

Зазначається, що сьогодні у Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль мав відповідати на запитання депутатів.

Засідання парламенту закрили.

Нагадаємо, що 13 лютого засідання Ради було закрито, оскільки депутати від "Європейської солідарності" заблокували трибуну із плакатами та криками "ганьба".

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Верховна Рада України

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