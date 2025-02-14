Засідання Верховної Ради знову довелося закрити через блокування трибуни, відео

Депутати заблокували президію та трибуну парламенту, тому засідання закрили.

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У п’ятницю, 14 лютого, пленарне засідання Верховної Ради не відбулося. Депутати від "Європейської солідарності" заблокували трибуну та президію. Про це нардепи повідомляють у Телеграм та публікують відео із зали засідання.

Зазначається, що сьогодні у Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль мав відповідати на запитання депутатів.

Засідання парламенту закрили.

Нагадаємо, що 13 лютого засідання Ради було закрито, оскільки депутати від "Європейської солідарності" заблокували трибуну із плакатами та криками "ганьба".

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