Практика судів
  1. В Україні

Патрульні у Києві виміряли глибину вибоїн на дорогах – що далі, фото

23:12, 4 квітня 2025
У місті проводять весняний комісійний огляд доріг.
Патрульні у Києві виміряли глибину вибоїн на дорогах – що далі, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці проводять весняний комісійний огляд доріг. Як вказали у Патрульній поліції Києва, інспектори сектору безпеки дорожнього руху обстежують вулично-шляхову мережу міста, щоб виявити та усунути недоліки, які можуть впливати на безпеку дорожнього руху.

Зокрема, патрульні перевіряють:

  • стан дорожнього покриття, узбіч та тротуарів;
  • наявність та якість дорожньої розмітки;
  • видимість та стан технічних засобів організації дорожнього руху;
  • функціонування зовнішнього освітлення.

Як вказують у Патрульній поліції, особливо ретельно інспектори перевіряють місця концентрації ДТП, щоб забезпечити їхнє належне облаштування необхідними дорожніми знаками.

«За результатами огляду ми визначаємо першочергові роботи для усунення виявлених недоліків. Балансоутримувачам дорожньої інфраструктури патрульні нададуть відповідні вимоги та встановлять конкретні терміни їх виконання», - вказали у поліції

.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ патрульна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про реформу оплати праці держслужбовців досі не підписано, хоча планувалося, що він набуде сили 1 квітня

Закон про реформу оплати праці чиновників поки не набув чинності.

Здобуття освіти не будуть використовувати як спосіб ухилення від мобілізації – МОН пояснило суть законопроекту Кабміну

Зокрема законопроект передбачає обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів.

Депутати пропонують викреслити неподання декларації як окрему підставу для дисциплінарної відповідальності судді

З закону про судоустрій пропонується вилучити таку підставу притягнення до відповідальності суддів, як неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації чи зазначення в декларації завідомо неправдивих відомостей.

Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацією окремих категорій здобувачів освіти та педагогів

Уряд погодив законопроект про внесення змін до закону про мобілізацію щодо звільнення від призову окремих категорій педагогів, учнів та студентів.

Партнери з Великої Британії запланували закупівлю обладнання для ЦВК на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

В рамках проекту міжнародної технічної допомоги для Центральної виборчої комісії планується придбати програмне забезпечення та сервісні пакети обладнання на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді