Патрульні у Києві виміряли глибину вибоїн на дорогах – що далі, фото

У місті проводять весняний комісійний огляд доріг.

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У столиці проводять весняний комісійний огляд доріг. Як вказали у Патрульній поліції Києва, інспектори сектору безпеки дорожнього руху обстежують вулично-шляхову мережу міста, щоб виявити та усунути недоліки, які можуть впливати на безпеку дорожнього руху.

Зокрема, патрульні перевіряють:

стан дорожнього покриття, узбіч та тротуарів;

наявність та якість дорожньої розмітки;

видимість та стан технічних засобів організації дорожнього руху;

функціонування зовнішнього освітлення.

Як вказують у Патрульній поліції, особливо ретельно інспектори перевіряють місця концентрації ДТП, щоб забезпечити їхнє належне облаштування необхідними дорожніми знаками.

«За результатами огляду ми визначаємо першочергові роботи для усунення виявлених недоліків. Балансоутримувачам дорожньої інфраструктури патрульні нададуть відповідні вимоги та встановлять конкретні терміни їх виконання», - вказали у поліції

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