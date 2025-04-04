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Патрульные в Киеве измерили глубину выбоин на дорогах – что дальше, фото

23:12, 4 апреля 2025
В городе проводят весенний комиссионный осмотр дорог.
Патрульные в Киеве измерили глубину выбоин на дорогах – что дальше, фото
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В столице проводят весенний комиссионный осмотр дорог. Как указали в Патрульной полиции Киева, инспекторы сектора безопасности дорожного движения обследуют улично-дорожную сеть города, чтобы выявить и устранить недостатки, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

В частности, патрульные проверяют:

  • состояние дорожного покрытия, обочин и тротуаров;
  • наличие и качество дорожной разметки;
  • видимость и состояние технических средств организации дорожного движения;
  • функционирование внешнего освещения.

Как указывают в Патрульной полиции, особенно тщательно инспекторы проверяют места концентрации ДТП, чтобы обеспечить их должное обустройство необходимыми дорожными знаками.

«По результатам осмотра мы определяем первоочередные работы для устранения выявленных недостатков. Балансодержателям дорожной инфраструктуры патрульные предоставят соответствующие требования и установят конкретные сроки их выполнения», — сообщили в полиции.

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Киев патрульная полиция

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