Практика судів
  1. В Україні

У Києві покарали водія Citroen, який рухався смугою для маршрутних транспортних засобів — відео

07:54, 14 квітня 2025
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія Citroen, який рухався смугою для маршрутних транспортних засобів — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Святошинському районі Києва покарали водія автомобіля Citroen, який рухався смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Як повідомили у патрульній поліції Києва, інспектори зупинили порушника та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд підтвердив обов’язок держави забезпечити фактичну виплату пенсії українцям, які проживають за межами України

Захист прав пенсіонерів, які проживають за кордоном, на стадії виконання судового рішення – позиція Верховного Суду.

До Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ внесуть зміни щодо гендерної рівності і протидії дискримінації

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ для протидії дискримінації за ознакою статі та забезпечення гендерної рівності в армії.

Якщо Вищій раді правосуддя та ВККС потрібні зарплати або відпустки, то такі ініціативи розглядаються швидко, але коли ці ж питання стосуються суддів, то вони не вирішуються роками – РСУ

У Раді суддів України звернули увагу на те, що у судовій владі усі рівні, але є органи, які рівніші за інших.

Законопроект, що дозволяє стати суддями ВАКС працівникам НАЗК, податківцям та митникам, і пришвидшує повторну участь у конкурсі тих, хто не склав іспит, рекомендовано до прийняття

Рекомендований до прийняття законопроект знімає обмеження, яке заважає кандидатам, у тому числі до Антикорсуду, які не склали іспит чи не прийшли, взяти участь в конкурсах повторно протягом одного року.

ВККС разом з ГРД 2 роки будуть перевіряти декларації доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – Мін’юст вніс законопроект

Кабмін зареєстрував розроблений Мін’юстом законопроект, який передбачає перевірку декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів Антикорупційного суду та Верховного Суду протягом двох років

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    застуник голови Хмельницького апеляційного суду