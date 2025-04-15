Угода про корисні копалини — Зеленський оцінив перебіг переговорів зі США

Володомир Зеленський назвав перемовини зі США щодо корисних копалин «позитивними» та анонсував нові зустрічі.

Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський висловився щодо угоди зі Сполученими Штатами про корисні копалини. На його думку, перемовини щодо неї були "позитивними".

Зеленський повідомив, що технічні команди продовжать роботу в різних форматах упродовж цього тижня.

"Переговори зі США щодо угоди про мінеральні ресурси йдуть позитивно, і в майбутньому проводитимуться нові зустрічі. Це була зустріч технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі — і офлайн, і онлайн — будуть продовжуватися весь цей тиждень", — сказав Зеленський на спільному брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.

Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що США та Україна провели напружені переговори щодо корисних копалин.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна передала США пропозиції щодо угоди про копалини.

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