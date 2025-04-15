Соглашение о полезных ископаемых — Зеленский оценил ход переговоров с США

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу соглашения с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. По его мнению, переговоры по ней были "положительными".
Зеленский сообщил, что технические команды продолжат работу в разных форматах в течение этой недели.
"Переговоры с США по соглашению о минеральных ресурсах идут положительно, и в будущем будут проводиться новые встречи. Это была встреча технической команды, и встречи на этом уровне в разном формате — и офлайн, и онлайн — будут продолжаться всю эту неделю", — сказал Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США и Украина провели напряженные переговоры по вопросам полезных ископаемых.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина передала США предложения по соглашению о ископаемых.
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