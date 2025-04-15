Соглашение о полезных ископаемых — Зеленский оценил ход переговоров с США

Володомир Зеленский назвал переговоры с США по поводу полезных ископаемых «положительными» и анонсировал новые встречи.

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Президент Владимир Зеленский высказался по поводу соглашения с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. По его мнению, переговоры по ней были "положительными".

Зеленский сообщил, что технические команды продолжат работу в разных форматах в течение этой недели.

"Переговоры с США по соглашению о минеральных ресурсах идут положительно, и в будущем будут проводиться новые встречи. Это была встреча технической команды, и встречи на этом уровне в разном формате — и офлайн, и онлайн — будут продолжаться всю эту неделю", — сказал Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США и Украина провели напряженные переговоры по вопросам полезных ископаемых.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина передала США предложения по соглашению о ископаемых.

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