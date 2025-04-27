Індія провела випробування ракет на тлі зростання напруженості з Пакистаном, відео

Індія запускала протикорабельні ракети.

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ВМС Індії провели пуски протикорабельних ракет на тлі посилення напруженості у відносинах із Пакистаном.

Представник індійського Військово-морського флоту заявив, що «кораблі ВМС Індії провели успішні багаторазові протикорабельні стрільби, щоб повторно підтвердити та продемонструвати готовність платформ, систем та екіпажу до завдання високоточних наступальних ударів на великій дальності».

Зазначимо, пуски були проведені на тлі напруженості, що виникла між республікою та сусіднім Пакистаном останніми днями.

Нагадаємо, на кордоні Індії та Пакистану третю ніч поспіль тривають перестрілки.

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