Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер і Туск прогулялись центром Києва, відео

Політики прогулялись містом та поспілкувались з людьми.

Фото: president.gov.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», до столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі «Коаліції охочих» Президент України Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Дональд Туск, Кір Стармер та Фрідріх Мерц прогулялись центром Києва та спілкувалися з людьми. Відео оприлюднили у мережі.

Нагадаємо, 10 травня Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

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