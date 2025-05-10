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Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер і Туск прогулялись центром Києва, відео

20:07, 10 травня 2025
Політики прогулялись містом та поспілкувались з людьми.
Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер і Туск прогулялись центром Києва, відео
Фото: president.gov.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», до столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі «Коаліції охочих» Президент України Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Дональд Туск, Кір Стармер та Фрідріх Мерц прогулялись центром Києва та спілкувалися з людьми. Відео оприлюднили у мережі.

Нагадаємо, 10 травня Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

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Київ Україна Володимир Зеленський Емманюель Макрон Стармер

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