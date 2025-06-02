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У Києві спалахнула маршрутка неподалік станції метро «Лісова» – фото

14:54, 2 червня 2025
Маршрутне таксі горіло просто на проїжджій частині.
У Києві спалахнула маршрутка неподалік станції метро «Лісова» – фото
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У Деснянському районі неподалік станції метро «Лісова» загорілося маршрутне таксі. Як зазначили у Головному управлінні ДСНС України у Києві, повідомлення про пожежу у транспортному засобі на проспекті Броварському надійшло вранці 2 червня о 10:07.

На проїжджій частині, зі сторони парку «Кіото», горіло маршрутне таксі по всій площі.

О 10:23 пожежу вже ліквідували. Як видно з фото, від маршрутки мало що залишилося.

Щодо постраждалих інформація не надходила. Тепер причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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ДСНС Київ пожежа

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