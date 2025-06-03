У порушника закону про мобілізацію буде 45 днів з моменту працевлаштування до критично важливої організації, щоб стати на облік у ТЦК – законопроект

На роботу до критично важливих підприємств чи організацій можна буде брати осіб без військово-облікового документу та тих, хто перебуває у розшуку ТЦК, і їх можна буде забронювати на 45 днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У порушників закону про мобілізацію, які влаштовуються на критично важливі підприємства або ж до критично важливих організацій, буде 45 днів, щоб стати на військовий облік чи оновити персональні дані. В іншому випадку вони залишаться без бронювання. Відповідні пропозиції містить законопроект 13335, який внесли народні депутати Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші.

Депутати пояснюють це метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили.

Так, депутати пропонують доповнити закон про мобілізацію нормою про бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, установ і організацій, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, або ж він не перебуває на військовому обліку, чи не уточнив персональні дані, або взагалі перебуває в розшуку («крім випадків порушення статті 336 та статті 337 КК» - як зазначено у проекті). Нагадаємо, що наразі термін «розшук» застосовується не лише для фігурантів кримінальних проваджень, але й для тих осіб, які не повідомили ТЦК свої персональні дані.

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Посадових осіб критично важливих підприємств, які приймають на роботу порушників правил мобілізації, обіцяють не карати.

При укладенні трудового договору з критично важливим підприємством пропонується визначити строк випробування не більше 45 днів.

Якщо за цей час працівник не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства, то роботодавець має право розірвати трудовий договір з таким працівником.

Щоправда, з того, як це сформульовано у законопроекті, не випливає обов’язок роботодавця так зробити – а лише право. Тобто, працівник з порушенням військового обліку зможе залишатися на роботі, якщо роботодавець не ухвалить іншого рішення, однак не зможе продовжити своє бронювання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.