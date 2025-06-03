У Києві до серпня частково обмежать рух вулицею Чистяківською

Дорожники проводитимуть поточний ремонт вулиці.

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Із 4 червня та орієнтовно до серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Чистяківською. Про це повідомила пресслужба Комунальної корпорації «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники КП ШЕУ Святошинського району м. Києва проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулку Антоніни Смереки до провулку Чистяківського.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

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