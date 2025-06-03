В Киеве до августа частично ограничат движение по улице Чистяковской

Дорожники будут проводить текущий ремонт улицы.

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С 4 июня и ориентировочно до августа движение по улице Чистяковской будет частично ограничено. Об этом сообщила пресс-служба Коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Отмечается, что дорожники КП ШЭУ Святошинского района г. Киева будут проводить текущий ремонт улицы на участке от переулка Антонины Смереки до Чистяковского переулка.

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства.

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